Tre feriti di cui due in codice rosso in seguito ad un incidente questo pomeriggio a Castellana Grotte lungo strada comunale via Marchione. Tre le auto coinvolte che per cause in corso di accertamento si sono scontrate. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Putignano del Turno D- tre ambulanze del 118 – la polizia locale di Castellana. Tre i feriti, due in codice rosso e una in giallo. (foto vivilastrada)

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.