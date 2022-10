La regione Puglia si prepara ad accogliere nuovi autobus. Ferrotramviaria e la Regione proseguono infatti nel loro impegno finalizzato nel migliorare sempre di più il livello di qualità del servizio offerto, continuando il percorso di rinnovo della flotta automobilistica e mettendo in atto tutte le precauzioni possibili per ridurre l’impatto ambientale dei propri mezzi utilizzati per il trasporto pubblico regionale e locale.

Infatti, i nuovi 8 autobus rispettano tutte le caratteristiche di sostenibilità ambientale e sono dotati delle più evolute ed efficaci soluzioni tecniche. Una volta in servizio i nuovi mezzi contribuiranno ad abbassare ulteriormente l’età media del materiale rotabile su gomma, andando a sostituire gli unici 7 autobus aventi motorizzazione Euro 2, e 1 autobus avente motorizzazione Euro 3.

L’investimento si è reso possibile grazie alla Deliberazione di Giunta n. 1625 dell’11 ottobre 2021 con la quale la Regione Puglia ha individuato la Ferrotramviaria quale soggetto attuatore del “Piano di investimento per il rinnovo del materiale rotabile su gomma”, a valere sulle risorse del Piano Operativo Infrastrutture – POI FSC 2014-2020 ai sensi delle Delibere CIPE rispettivamente n. 54/2016 e n. 98/2017, assentendo in particolare un finanziamento pari a 1.530.000,00 di euro per l’acquisto di n. 8 autobus adibiti a TPL con tecnologie innovative, con un contributo a carico del medesimo soggetto attuatore di ulteriori 270.000,00 euro. Tale importo sarà affidato a seguito di una procedura aperta ed espletata assumendo quale termine improrogabile quello del 31/12/2022.

Foto repertorio

