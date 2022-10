È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il bando di gara per la realizzazione del sottopasso veicolare e pedonale in corrispondenza del passaggio a livello al km 16+524 della linea ferroviaria Bari-Barletta, sito all’ingresso di Bitonto su via Santo Spirito.

L’opera è finanziata con fondi nazionali e l’avvio dei lavori si prevede possa avvenire già a partire dal primo semestre del 2023 per una durata di 500 giorni.

I lavori comprendono, in sintesi, la realizzazione del sottopasso ferroviario tra la strada provinciale n. 91 (via Santo Spirito) e via Francesco Santoruvo (prolungamento via Piepoli), la soppressione dell’attuale passaggio a livello, la realizzazione di una complanare con rotatoria lato mare rispetto alla ferrovia, la realizzazione del sottopasso pedonale per continuità tra via Giovanni XXIII e via Santo Spirito. Il sottopasso sarà corredato da un sistema di smaltimento delle acque meteoriche, coordinato con il recente intervento di realizzazione del tratto di fogna bianca in corso di ultimazione da parte del Comune di Bitonto.

L’intervento fa parte di un programma avviato da Ferrotramviaria sin dagli anni ’90, che si inserisce in un più ampio contesto nazionale di miglioramento della sicurezza ferroviaria tramite l’eliminazione dei passaggi a livello. Nel caso della tratta in oggetto (Bari-Bitonto), i lavori svolti, compresa la soppressione del passaggio a livello di via Santo Spirito, consentiranno di ridurre i passaggi a livello dagli iniziali 14 a soli 2.

“Con quest’opera elimineremo la presenza dei binari in un punto strategico e particolarmente trafficato della città – ha dichiarato l’assessore regionale ai Trasporti, Anita Maurodinoia -. La soppressione del passaggio a livello migliorerà la sicurezza del traffico ferroviario, del traffico stradale e pedonale, contribuendo attivamente al miglioramento della qualità di vita della comunità. Inoltre, prevedendo un incremento, nel prossimo futuro, della circolazione ferroviaria grazie all’attivazione dell’interconnessione a Bari Centrale tra la ferrovia Bari-Barletta di Ferrotramviaria e la rete di RFI, l’eliminazione del passaggio a livello renderà sicuramente più fluido e puntuale il traffico ferroviario.”

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.