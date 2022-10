Anche il Ministero conferma l’esistenza di una speculazione in corso sui prezzi del latte alimentare, che finisce per danneggiare sia i consumatori sia gli allevatori, che vengono pagati ben al di sotto dei costi medi di produzione.

Il Codacons ha deciso quindi di presentare un esposto alla Procura della Repubblica al fine di chiedere l’intervento delle autorità e l’individuazione dei responsabili dei comportamenti illeciti. Il presidente nazionale del Codacons, Marco Donzelli, precisa: “Non solo gli allevatori, ma anche e soprattutto i consumatori finali pagano il prezzo più alto di queste politiche speculative, in una situazione in cui già migliaia di persone in tutta Italia stanno tirando il più possibile la cinghia per riuscire ad arrivare a fine mese, mentre il numero di persone in povertà aumenta giorno dopo giorno”.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.