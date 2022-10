Ancora cinghiali in visita al quartiere San Paolo-Bari. Sono stati svariate, negli ultimi tempi, le segnalazioni dei residenti che si trovano a combattere contro l’invasione degli animali che si avvicinano al centro urbano in cerca di cibo.

Questa volta la foto è stata scattata in via Giovanni Candura angolo via Pacifico Mazzoni. A due passi dal giardino di Santa Rita, dove – precisa il comitato Santa Rita – “ogni mattina, pomeriggio e soprattutto sera, si recano decide di famiglie con i bambini. Ma la paura arriva la sera. C’è gente che va a passeggio con i propri animali. Non vorremo – conclude il comitato – che qualche giorno potesse accadere qualcosa di grave. Chiediamo l’intervento di qualcuno”.

