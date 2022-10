Disagi negli aeroporti di Puglia, in particolare a Bari e Brindisi, per via dello sciopero del trasporto aereo che sta paralizzando, ormai da diverse ore, i viaggi in partenza e in arrivo. Lo sciopero, in particolare, è stato proclamato da Filt-Cgil, Fit-Cisl e Uiltrasporti e riguarda più nello specifico lo stop da parte dei controllori di volo Enav, ai quali si sono uniti piloti e assistenti di volo di diverse compagnie, che resteranno fermi per 24 ore. Non mancano i disagi da parte dei viaggiatori che si ritrovano a dover cambiare i propri programmi.

A Bari, tra partenze e arrivi sono circa una settantina i voli cancellati, solo due quelli che risultano in ritardo. Ecco il dettaglio:

ARRIVI

Vettore Numero volo Provenienza Orario di arrivo ITA AIRWAYS AZ1603 (DEL GIORNO 20.10.2022) ROMA FIUMICINO 22.55 LT AZ1653 MILANO LINATE 14.15 LT AZ1613 ROMA FIUMICINO 14.25 LT AZ1633 MILANO LINATE 17.50 LT AZ1607 ROMA FIUMICINO 18.30 LT AZ1603 ROMA FIUMICINO 22.55 LT AZ 1671 MILANO LINATE 23.00 LT EASYJET U22831 MILANO MALPENSA 08.40 LT U22837 MILANO MALPENSA 12.30 LT U22833 MILANO MALPENSA 17.45 LT RYANAIR FR6184 PISA 07.35 LT FR4658 BERGAMO 07.40 LT FR8713 TORINO 08.15 LT FR1650 SIVIGLIA 09.55 LT FR8723 NIEDERRHEIN 10.05 LT FR9875 MALTA 11.35 LT FR989 BILLUND 12.05 LT FR2770 MILANO MALPENSA 12.35 LT FR4085 BERLINO 13.15 LT FR4667 BERGAMO 13.45 LT FR7077 ROMA FIUMICINO 13.50 LT FR8707 CHARLEROI 14.25 LT FR8773 KARLSRUHE 14.50 LT FR9382 MAASTRICHT 15.00 LT FR4296 BOLOGNA 16.00 LT FR6478 BORDEAUX 16.30 LT FR4132 BERGAMO 17.20 LT FR6182 MILANO MALPENSA 18.30 LT FR4740 VENEZIA 18.30 LT FR8210 PREGA 21.20 LT FR1905 LONDRA STANSTED 21.35 LT FR7092 ROMA FIUMICINO 22.30 LT FR4315 BOLOGNA 23.05 LT FR4704 BERGAMO 23.00 LT AIRDOLOMITI EN 8219 MONACO 12:15 LT VUELING VY 6612 BARCELLONA 10:55 LT WIZZ AIR W6 5626 TORINO 14:55 LT W6 5640 MILANO LINATE 19:20 LT

PARTENZE

Vettore Numero volo Destinazione Orario partenza ITA AIRWAYS AZ1602 ROMA FIUMICINO 06.20 LT AZ1612 ROMA FIUMICINO 11.20 LT AZ1672 MILANO LINATE 11.30 LT AZ1652 MILANO LINATE 15.05 LT AZ1616 ROMA FIUMICINO 15.20 LT EASYJET U22832 MILANO MALPENSA 09.20 LT U22838 MILANO MALPENSA 13.05 LT U22834 MILANO MALPENSA 18.20 LT RYANAIR FR6193 VERONA 06.00 LT FR4888 VENEZIA 06.45 LT FR8706 CHARLEROI 09.25 LT FR9381 MAASTRICHT 10.10 LT FR1651 SIVIGLIA 10.20 LT FR8722 NIEDERRHEIN 10.30 LT FR7076 ROMA FIUMICINO 11.10 LT FR9874 MALTA 12.00 LT FR990 BILLUND 12.30 LT FR2771 MILANO MALPENSA 13.00 LT FR4086 BERLINO 13.55 LT FR4668 BERGAMO 14.10 LT FR4739 VENEZIA 14.40 LT FR8772 KARLSRUHE 15.15 LT FR4297 BOLOGNA 16.25 LT FR6479 BORDEAUX 16.55 LT FR4131 BERGAMO 17.45 LT FR6183 MILANO MALPENSA 18.55 LT FR8211 PRAGA 21.45 LT FR1906 LONDRA STANSTED 22.00 LT FR7093 ROMA FIUMICINO 22.55 LT FR4316 BOLOGNA 23.30 LT FR4705 BERGAMO 23.25 LT AIRDOLOMITI EN 8219 MONACO 12:50 LT VUELING VY 6613 BARCELLONA 11:45 LT WIZZ AIR W6 5625 TORINO 11:00 LT W6 5639 MILANO LINATE 15:35 LT

VOLI IN PARTENZA IN RITARDO

VOLO DESTINAZIONE STD STIMATA PARTENZA FR8702 GENOVA 15:45 18:00 FR6181 TORINO 17:05 18:05

A Brindisi invece, sempre tra partenza e arrivi, sono una quarantina.

ARRIVI

Vettore Numero volo Provenienza Orario di arrivo ITA AIRWAYS AZ1625/20 ROMA FIUMICINO 22:50 AZ1619/21 ROMA FIUMICINO 14:25 AZ1625/21 ROMA FIUMICINO 22:50 AZ1629/21 MILANO LINATE 10:10 AZ1651/21 MILANO LINATE 23:00 EASYJET SW 1545/21 GINEVRA COTRIN 08:20 EASYJET EU 2821/21 MALPENSA 13:15 2823/21 MALPENSA 08:50 2825/21 MALPENSA 16:55 1237/21 BASILEA 12:30 SWISS 1722 ZURICH 13:55 RYANAIR 4976 LONDRA STANSTED 10:10 7737 Charleroi-Bruxelles 15:45 4717 TREVISO 13:50 2540 Barcellona-El Prat 21:55 8278 PISA 16:55 8795 BERGAMO – ORIO AL SERIO 17:20 979 MALPENSA 17:30 8833 Eindhoven 19:55 8894 Manchester 21:45 8829 TREVISO 20:10 4338 BOLOGNA 07:35 6019 PISA 08:00 8972 PALERMO 07:50 5618 BERGAMO – ORIO AL SERIO 13:25 6530 GENOVA 13:30 8827 TORINO 18:40

PARTENZE

Vettore Numero volo Provenienza Orario di arrivo ITA AIRWAYS AZ1620/21 ROMA FIUMICINO 06:25 AZ1622/21 ROMA FIUMICINO 15:10 AZ1642/21 MILANO LINATE 11:10 AZ1626/22 MILANO LINATE 06:20 EASYJET SW 1546/21 GINEVRA COTRIN 09:00 EASYJET EU 2822/21 MILANO MALPENSA 13:45 2824/21 MILANO MALPENSA 17:25 2826/21 MILANO MALPENSA 14:30 1238/21 BASILEA 13:00 SWISS 1723 ZURICH 14:45 RYANAIR 6529 GENOVA 09:45 8826 TORINO 14:50 5619 BERGAMO – ORIO AL SERIO 13:50 8832 Eindhoven 14:35 7738 Charleroi-Bruxelles 16:10 8279 PISA 17:20 8796 BERGAMO – ORIO AL SERIO 17:45 978 MALPENSA 15:55 7067 ROMA FIUMICINO 06:20 8096 BERGAMO – ORIO AL SERIO 06:35 4716 TREVISO 10:35 4977 LONDRA STANSTED 10:35 8895 MANCHESTER 22:10 2539 Barcellona-El Prat 22:20 8828 TREVISO 20:35

“L’elenco delle cancellazioni – specificano da Aeroporti i Puglia – si basa su comunicazioni fornite ad Aeroporti di Puglia da parte dei vettori e pertanto potrebbe essere suscettibile di modifica. Vi invitiamo a consultare il vettore di riferimento per conferma e ulteriori informazioni” – concludono.

