Novità in merito al mercato dell’ex Manifattura, nel quartiere Libertà. A darne notizia sono il consigliere Comunale della città di Bari, Antonio Ciaula e il Senatore Filippo Melchiorre chbe, proprio negli scorsi mesi, avevano denunciato una situazione di degrado in seguito a diversi sopralluoghi effettuati sul posto. Nei prossimi mesi infatti, saranno previsti lavori finalizzati al ripristino della pavimentazione.

“Tanto tuonò che piovve – scrive Ciaula in un post sui social – qualcosa inizia finalmente a muoversi. L’assessore Galasso ascoltato in commissione Lavori pubblici, ha ufficialmente riferito che l’amministrazione è attualmente concentrata sull’allestimento delle gare che vedranno una ristrutturazione complessiva dell’immobile dell’ex manifattura. L’intendimento è quello di realizzare un accorpamento delle aree mercatali così da favorire una maggiore concentrazione dei venditori e allo stesso tempo agevolare i fruitori dei mercati che in un’unica struttura troveranno tutti i commercianti” – ha evidenziato sottolineando che, nell’immediato, l’amministrazione si è impegnata ad intervenire con lavori finalizzati a ripristinare la pavimentazione di circa 300 mq, fuori dall’orario di svolgimento dei mercati per non danneggiare i commercianti.

“Nella medesima audizione – prosegue il consigliere – è intervenuto l’ingegnere Laricchia, dirigente della ripartizione LLPP, il quale ha spiegato che l’obiettivo di questi lavori è quello di ridurre i rischi, tuttavia trattandosi di edificio sottoposto a vincolo, per eseguire interventi di maggiore entità è necessario attendere l’autorizzazione della Soprintendenza. Nell’immediato si provvederà al ripristino delle grate per lo scolo delle acque reflue. Infine, verrà organizzato insieme ad Amiu lo smontaggio della rete antipiccioni, per consentire la pulizia dell’aerea e il ripristino della rete. Il lavoro che io ed il Senatore Filippo Melchiorre abbiamo provveduto a porre in essere inizia a vedere la luce” – ha concluso.

