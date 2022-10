In questo terzo trimestre dell’anno il mattone in Puglia rimane sostanzialmente stabile per quanto riguarda le compravendite, mentre per le locazioni si assiste a una spinta al rialzo. Dall’analisi effettuata dall’osservatorio trimestrale di Immobiliare.it, infatti, i prezzi delle compravendite nella regione perdono uno 0,3%, mentre quelli relativi alle locazioni salgono di oltre il 3%.

L’andamento generale della regione nel trimestre considerato evidenzia prezzi sostanzialmente stabili o in lieve calo rispetto ai tre mesi precedenti. A evidenziare il decremento maggiore, comunque inferiore ai 2 punti percentuali, è la provincia di Brindisi. Il comune di Bari invece guadagna lo 0,6% e tocca quota 1.888 euro/mq, la cifra più alta in regione. L’interesse nei confronti dell’acquisto è in aumento quasi ovunque sul territorio, con un picco di quasi il 30% nella provincia di Bat, e infatti lo stock di immobili invenduti è in diminuzione in maniera abbastanza omogenea.

Prendendo in esame il settore delle compravendite, comprare casa in regione costa di media 1.324 euro al metro quadro, e non si evidenziano variazioni di rilievo rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. A fronte di una domanda in crescita di quasi il 2%, lo stock di immobili in vendita risulta in calo del 10,5% rispetto ai tre mesi precedenti, segno che molte abitazioni sono uscite con successo dal mercato. Il mercato delle locazioni, invece, nonostante i prezzi in crescita e un aumento della richiesta del 17%, mostra un accumulo di immobili sfitti pari all’1,5%.

Per quanto concerne l’affitto i prezzi in regione crescono quasi ovunque, addirittura del 27% nella provincia di Brindisi e del 21% nel comune di Trani, che toccano entrambi i 10 euro/mq. Non a caso, proprio in queste zone l’interesse nei confronti dell’affitto ha conosciuto un brusco calo nel periodo considerato – probabilmente a causa dei costi di locazione elevati, mentre nel resto della regione la richiesta è generalmente in aumento. Lo stock mostra invece un andamento discontinuo nel territorio, con accumuli importanti in quasi tutte le province (si sfiora il +40% nella provincia di BAT). A Bari il prezzo delle locazioni è di 9,6 euro al metro quadro, con una crescita del 3,5% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso.

(foto freepik)

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.