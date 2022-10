Paura a Taranto dove nella serata di ieri l’autista di un autobus dell’azienda di trasporto locale ha perso il controllo dell’auto in seguito ad un malore mentre era alla guida. In particolare, l’autista, si trovava in viale Jonio, nel tratto a due corsie, all’altezza dell’incrocio in via Filonide, quando ha perso i sensi.

Il veicolo è finito sulla corsia opposta attraversando la carreggiata e andando a sbattere contro un muro di cinta di un palazzo. Il mezzo ha prima sbandato, poi ha superato lo spartitraffico centrale. Dall’altra parte, non arrivava nessun veicolo. Immediato l’intervento di alcune ambulanze del 118 per i soccorsi dell’autista e dei passeggeri a bordo. Solo per una donna si è reso necessario il trasporto in ospedale in codice giallo per via di un trauma riportato in seguito all’urto. Sia la donna, sia il conducente risultano fuori pericolo.

