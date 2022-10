L’aumento dei prezzi colpisce anche i cantieri Arca Puglia. L’agenzia ha effettuato una serie di valutazioni per le opere inserite nel piano triennale, riscontrando considerevoli aumenti di prezzi. Tanto da essere costretta a “rilocalizzare” le risorse per permettere alcuni interventi. Come capiterà per le case popolari di San Girolamo. Un cantiere fermo dal 2017 per il quale si è calcolato che sono necessari altri tre milioni di euro a causa dell’aumento dei prezzi.

Si tratta di un cantiere infinito: i lavori dovevano terminare nel 2017, ma ad oggi al posto dei 106 nuovi alloggi popolari a San Girolamo c’è un ingombrante scheletro di mattoni. E al momento non ci sono ancora certezze sulla ripresa del cantiere. I lavori sono cominciati nel 2016: nei 106 alloggi si dovevano trasferire i residenti delle attuali case popolari che sarebbero state demolite per fare spazio ad edilizia residenziale. A distanza di qualche mese dall’avvio del cantiere tutto si è fermato e da cinque anni manca il 50 per cento dell’opera per completare i lavori.

L’Arca ha effettuato una valutazione in base al nuovo prezzario, riscontrando un aumento di tre milioni di euro. Quindi ai 10 milioni di euro già preventivati per la conclusione degli interventi (su un totale di 17) bisogna aggiungere altri tre per l’aumento dei prezzi. Ora l’agenzia deve attendere una risposta su una transazione avviata con la ditta alla quale è stato rescisso il contratto. Il contenzioso è infatti ancora aperto. Non ci sono quindi certezze sulla ripresa del cantiere, ma la speranza è di rivedere gli operai nel 2023.

Sono diverse le opere che hanno registrato un incremento considerevole di prezzi, come ad esempio per le manutenzioni al San Paolo, a Sant’Anna e a Japigia. E per permettere l’esecuzione dei lavori l’Arca ha dovuto prendere delle risorse destinate ad altro, utilizzando, ad esempio, i fondi non ancora sfruttati legati al mancato avvio dell’intervento a Mola sulle nuove case popolari da un milione e 549mila euro, e di altre case popolari a Monopoli da un milione e 461mila euro.

