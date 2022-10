Nei giorni scorsi, i poliziotti del Commissariato di P.S. di Putignano hanno notificato ad un uomo di 50 anni un provvedimento di Daspo, emesso dalla Questura di Bari.

Il provvedimento è stato adottato dopo i fatti accaduti lo scorso 2 ottobre, durante il primo incontro di calcio valido per il Campionato di Seconda Categoria tra il Real Putignano ed il New Team Cellammare.

Dopo aver raggiunto limite di capienza dell’impianto, è stato inibito l’accesso ad altri tifosi e, in tale circostanza, il 50enne ha dapprima inveito contro il personale di Polizia in servizio di ordine pubblico e, successivamente, ha istigato gli altri tifosi rimasti fuori dall’impianto sportivo a forzare l’ingresso, nonostante il presidio.

Ritenuto che la condotta dell’uomo abbia provocato turbativa per l’ordine e la sicurezza pubblica, su proposta del Dirigente del Commissariato di P.S. di Putignano, il Questore di Bari ha emesso un provvedimento di DASPO, disponendo per il responsabile dei disordini l’interdizione per un periodo di 3 anni dallo stadio comunale di Putignano e da tutti i luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive.

