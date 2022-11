Situazione davvero da incubo quella verificatasi all’Europa-Park nella località di Rust in Germania. Come si vede nelle immagini amatoriali caricate sui social dai visitatori del noto parco di divertimento, un’intera carrozza è rimasta bloccata sulle montagne russe (l’attrazione si chiama Silver Star) nel punto esatto in cui i passeggeri si trovano quasi a testa in giù, all’altezza di 73 metri. E così una giornata di svago e divertimento si è trasformato in paura e terrore per tutti i presenti.

Il vagone si è fermato improvvisamente durante una salita ripida, e per aiutare i passeggeri a scendere si è reso necessario l’intervento di una squadra di specialisti. Le persone sono state fatte scendere dalla scala laterale della giostra. Il vagone stava per arrivare nella parte più alta, quando si è fermato” ha raccontato l’utente testimone. Il salvataggio si è svolto senza particolari problemi. Non ci sono state scene di panico, o malori, stando a quanto ci hanno raccontato. Il problema alle montagne russe, la giostra sicuramente più attrattiva di EuroapPark, è durato per diverse ore.

Tutti gli ospiti sono stati portati in salvo nel minor tempo possibile e in nessun momento la loro sicurezza è stata messa in pericolo”. Non è chiaro, rileva Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, per quanto tempo i malcapitati siano rimasti appesi nella carrozza prima che venissero evacuati. L’importante comunque è che nessuno si è fatto male. Il portavoce della struttura precisa che “in nessun momento è stata compromessa l’incolumità dei nostri clienti”.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.