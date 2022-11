E’ in coma nel reparto di terapia intensiva del Policlinico un ragazzo di 16 anni che nella notte è caduto dal monopattino in viale Bianca Maria a Milano e ha battuto la testa sull’asfalto. Secondo le prime ricostruzioni il ragazzo viaggiava sul monopattino dell’amico come passeggero.

Sul posto sono intervenuti il 118, con ambulanza e automedica, e la polizia locale di Milano. All’arrivo dell’ambulanza le condizioni del 16enne sono apparse subito gravi ed è stato trasportato in codice rosso all’ospedale. Il ragazzo aveva perso conoscenza a causa di un pesante trauma cranico.

(foto repertorio)

