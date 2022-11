Tre feriti. Questo il bilancio di un incidente sulla provinciale tra Turi e Conversano: due auto si sono scontrate per cause in corso di accertamento. Una è finita in un fossato. Gli occupanti dei veicoli sono stati stabilizzati sul posto dal 118 e trasportati al Di Venere e al San Giacomo di Monopoli. Sul posto i carabinieri. (foto vivilastrada)

