Duecentomila euro per noleggiare le luci da usare a Natale o per altri eventi, come ad esempio San Nicola a maggio. L’amministrazione comunale ha pubblicato l’accordo quadro per individuare il soggetto che dovrà fornire le luminarie per dieci mesi (compreso il montaggio e la manutenzione) . “L’allestimento di alcune vie e piazze della città con scenari illuminotecnici anche a tema natalizio – si legge nella determina dirigenziale – possono creare un’atmosfera accogliente in grado di garantire anche un forte richiamo turistico”. Insomma il Comune comincia a pensare al Natale e ci sono già le prime indiscrezioni: l’albero di Natale sponsorizzato da Amgas in piazza del Ferrarese ci sarà, sulla muraglia torna il mercatino dell’artigianato. Per quanto riguarda il villaggio di Babbo Natale sarà allestito come ogni anno in piazza Umberto.

