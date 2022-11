Addio ad Angelo Canio D’Alessio, preside dell’istituto Ronchi di Cellamare. Aveva 49 anni. Tanti i messaggi di cordoglio come quello del sindaco di Cellamare, Gianluca Vurchio. “Ci svegliamo tutti con tristezza e sgomento questa mattina – scrive sui social – Il nostro Dirigente Scolastico, prof. Angelo Canio D’Alessio, ci ha lasciati per sempre.Un uomo straordinario, un dirigente intraprendente, una persona perbene e capace, disponibile a trovare ogni soluzione nell’interesse principale dei ragazzi e della ‘sua’ scuola. Con lui ho affrontato uno dei periodi più complessi della scuola, dovuto alla pandemia e ad altre criticità. Con lui abbiamo dato vita a diversi progetti innovativi ed intraprendenti. Tra noi c’era profondo rispetto, tanta stima reciproca e ci chiamavamo per nome, non per il ruolo che rivestivamo”.

Il cordoglio anche della sua scuola, l’istituto Ronchi. “Il nostro amatissimo preside, prof. Angelo Canio D’Alessio, ci ha lasciati per sempre… tutta la comunità scolastica lo ricorderà per la sua semplicità, la sua competenza, la sua profonda umanità, per il suo essere unico e speciale come pochi… Ci mancherà davvero molto, Dirigente”.

(Foto facebook)

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.