Piovono pietre dalla parete del Castello Svevo. Questa mattina una brutta sorpresa per la direttrice, l’architetto Alessandra Mongelli: “Facendo un confronto con recenti foto, ci siamo resi conto che si è completamente sfoderata la cortina. Provvederemo subito – prosegue – a transennare”. Sul posto è stato subito richiesto l’intervento dei vigili del fuoco. La squadra tecnica della Direzione Regionale Musei Puglia è ora a lavoro per stabilire, di concerto con la Soprintendenza, il tipo di intervento più opportuno da attuare tempestivamente nello specifico punto in cui questa mattina si è verificato il distacco. Sono in corso verifiche sul possibile collegamento con il sisma dell’Adriatico

