Addio a Domenico “Kiko” Loiacono, tour manager originario di Bari ma da anni residente a Londra. Con il suo leggendario bus ha accompagnato band note e meno note in giro per l’Europa e il Regno Unito. Come i Primal Scream o i Mogwai. Kiko Loiacono è morto all’improvviso all’età di 54 anni. Era anche un tifoso del Bari e sono tanti i messaggi di addio sui social.

“Stanotte è morto un ragazzo che ha fatto tanto per la nostra curva. Un ragazzo gentile ma anche deciso, a cui tutti hanno sempre voluto bene. Spero che venga degnamente ricordato da chi di dovere. Nel mio cuore ci sarà sempre un piccolo spazio per lui”. Ed ancora: “Grande cuore d’oro. Generoso, disponibile, trasparente e senza freni Grazie Kiko Loiacono .

Mi hai dato tanto, tanto da imparare”.

“Ti ricorderó sempre così, come quando passavamo le giornate a parlare di calcio e di musica e conserveró gelosamente le nostre conversazioni private sulla tua Londra, su tua nonna, sulla politica e su tutto il resto. Oggi vola via un altro pezzo di me, lassù!”, scrive Dario Ginefra. “KiKo non c’è più – scrive Vito Leccese – Ha lasciato la vita terrena perché forse anche questa era stretta per lui. Animato da grandi idee, grande entusiasmo e grande voglia di spaccare il mondo. Ecclettico, creativo ma soprattutto generoso lo avevo incrociato sulla strada della militanza politica e sociale quando l’onda lunga del successo dei grunen tedeschi sembrava l’unico orizzonte possibile per chi sognava una rivoluzione dolce e gentile e inseguiva l’utopia. Noi ci siamo arresi. Lui ha continuato nel suo mondo, quello della musica, a cercare nuove strade e nuovi orizzonti. Lieve ti sia la terra, arrivederci Kiko”.

(foto facebook)

