“Io sono originale” è un’iniziativa della Direzione Generale per la Tutela della Proprietà Industriale – Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, del Ministero dello Sviluppo Economico per interagire con i consumatori giovani, adulti e senior nella corretta informazione sui rischi legati alla contraffazione, sull’utilizzo degli strumenti di tutela della Proprietà Intellettuale e sulla diffusione della cultura della legalità contro il mercato del falso.

FLASHMOB – Al fine di sensibilizzare le coscienze degli utenti, domani ore 16.30, al parco 2 giugno, si terrà un flashmob, coordinato da “A.S.D The Studio” con le coreografie Jeff Lepenne, direzione artistica di Simona De Tullio, in cui saranno coinvolti musicisti, compositori, autori di testo e musica, sportivi, coreografi, catalizzando l’attenzione dei cittadini e distribuendo materiale informativo sulla lotta alla falsificazione. La contraffazione, di fatto, rappresenta una costante minaccia per l’economia, la società, il portafoglio e per la salute dei consumatori: da qui l’esigenza di una campagna di sensibilizzazione finalizzata a combattere il fenomeno. L’evento è promosso dal Ministero dello Sviluppo Economico, Unione Consumatori e dal Municipio 2 del Comune di Bari.

IL RAPPORTO IPERICO 2021 – Tra il 2008 e il 2019 sono stati quasi 185 mila i sequestri per contraffazione e circa 570 milioni i pezzi sequestrati per un valore complessivo stimato di oltre 5,8 miliardi di euro sottratti al circuito illegale. Questi sono alcuni dei dati dal rapporto del Mise, che fornisce una visione di insieme, omogenea e integrata, dell’attività di contrasto alla contraffazione condotta dalle forze dell’ordine sul territorio nazionale in termini di: numero di sequestri, quantità e categoria merceologica dei prodotti sequestrati, stima del valore economico degli articoli contraffatti sequestrati, distribuzione sul territorio nazionale.

TUTELARE I PRODOTTI – “Con entusiasmo – spiega Lucio Smaldone, Presidente del Municipio 2 – siamo al fianco del Ministero dello Sviluppo Economico e alla Unione Nazionale Consumatori per dimostrare che uniti si può combattere l’illegalità, far crescere le aziende e tutelare la genuinità dei nostri prodotti. Non solo. Con la lotta alla contraffazione si tutelano anche i posti di lavoro, la qualità e i talenti”. (foto repertorio)

