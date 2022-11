Dalla processione all’accensione dell’albero. Si avvicina Natale e, come di consueto, a Bari, torna il tanto atteso appuntamento con i festeggiamenti di San Nicola. “Novità” di quest’anno, dopo due anni di pandemia, è il ritorno alla normalità, soprattutto per quanto riguarda la processione che si snoderà tra vicoli e, contrariamente quanto accaduto l’anno scorso, non si svolgerà in auto. Nella stessa giornata, inoltre, è prevista l’accensione dell’albero in piazza del Ferrarese. Ma entriamo nei dettagli del programma.

Si parte venerdì 2 dicembre, giornata in cui la statua del santo patrono sarà esposta. Alle 17.30, in piazza San Nicola si terrà l’accensione delle luminarie natalizie della Ditta PAULICELLI Light Design (Ceglie del Campo-Bari) alle 17.45, alla Basilica San Nicola, è prevista poi l’esposizione della Statua del Santo. Mentre alle 18.30, sempre nella Basilica, è prevista la celebrazione Eucaristica. Sabato, domenica e lunedì sarà invece la volta del Triduo in onore di San Nicola. In particolare, per tutte e tre le giornate, sempre nella Basilica di San Nicola, si terrà la Concelebrazione Eucaristica presieduta da un Padre Domenicano della Basilica. Lunedì 5 dicembre, oltre alla Concelebrazione e ad eventi sacri, sono previste animazioni musicali per le vie della città. Più nello specifico, dalle 16.00-20.30 è prevista l’esibizione della Bassa Banda (Molfetta-Bari).

Martedì 6 dicembre, sarà la giornata dedicata alla solennità liturgica di San Nicola. Alle ore 4 è prevista l’apertura della Basilica al suono delle campane, alle 04.30, al Molo Sant’Antonio è previsto il Lancio di Diane. Alle ore 5, alla Basilica, si terrà invece la Santa Messa presieduta da fr. Giovanni Distante OP, Rettore della Basilica. Dalle 6.30, sino alle 12.30 (in particolare nelle fasce orarie 06.30-08.00-09.30-11.00-12.30) sempre alla Basilica San Nicola si terranno le Sante Messe. Nel pomeriggio, nello specifico alle 18, è prevista la Solenne Solenne Concelebrazione Eucaristica presieduta da Monsignor Giuseppe Satriano, Arcivescovo di Bari-Bitonto e Delegato Pontificio per la Basilica. Al termine si terranno la Donazione dei Maritaggi, la consegna delle chiavi della Città a San Nicola da parte del sindaco di Bari, Antonio Decaro e, successivamente, dalle 20 alle 21, la tanto attesa processione con la statua del Santo. L’itinerario prevede la partenza dalla Basilica per poi snodarsi in via delle Crociate, via Carmine, strada San Marco, piazzetta Sant’Anselmo, via Palazzo di Città, piazza Mercantile, piazza Ferrarese, strada Vallisa e ancora via Roberto il Guiscardo, strada Palazzo dell’Intendenza, strada San Domenico, via Boemondo, piazza Federico II di Svevia piazza Odegitria, arco della Neve, via Trancredi, strada Carmine, via delle Crociate, piazza San Nicola, per poi concludersi al punto di partenza, ovvero la Basilica San Nicola.

Quest’anno non mancherà lo spettacolo pirotecnico, previsto alle 21.30 al molo Sant’Antonio. Per quanto riguarda l’animazione musicale per le vie della città, dalle 04.00-09.00 si esibiranno gli Zampognari (Santeramo-Bari), dalle 06.00-13.00 la Bassa Banda “Luprano” (Valenzano-Bari), dalle 16.00-21.30 Banda “Santa Cecilia” (Bitritto-Bari). Gli eventi proseguiranno poi per tutto il mese. Domenica 18 dicembre, in particolare, alle 19.30, nella Basilica San Nicola si terrà il Pellegrinaggio di pace dei giovani dell’Arcidiocesi di Bari-Bitonto, lunedì 19 dicembre invece, sarà il momento della solennità liturgica di San Nicola, secondo il calendario Giuliano. Il programma prevede, sempre in Basilica, alle ore l’accoglienza dei Pellegrini Ortodossi, alle 8 la Divina Liturgia e alle 18.30 la Santa Messa. Parallelamente, nella stessa giornata, dalle 7.30 alle 9.30, nella chiesa di San Gregorio si terranno le sante messe.

Infine, il 22 dicembre, nell’806° Anniversario della Fondazione dell’Ordine dei Predicatori (1216-2022), nella Basilica di San Nicola si terrà il Concerto dal titolo “Musiche e Canti di Natale” a cura dell’orchestra e del coro della scuola “Amedeo d’Aosta” di Bari.

Foto repertorio

