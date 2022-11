Nella mattina, i carabinieri della Stazione di Bari Carrassi, a seguito di una segnalazione, hanno raggiunto in via Celso Ulpiani, un 20enne originario del Bangladesh che – poco prima – aveva compiuto atti osceni in luogo frequentato anche da minori. Per l’episodio, il cittadino straniero, regolare sul territorio nazionale, è stato deferito in stato di libertà all’autorità giudiziaria.

