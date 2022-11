Impietosi i numeri, tanti i feriti, troppi i morti: l’Automobile club Italia (Aci) nei giorni scorsi ha conferito alla città metropolitana di Bari la “maglia nera” in materia di sicurezza stradale, collocando la Statale 16 tra le strade più pericolose per i motociclisti assieme al Grande Raccordo Anulare di Roma, alla Statale 601 Ostia-Anzio e al la Statale 007 nel comune di Terracina. Trenta le vittime della strada in un anno nel Barese.

Domenica, 20 novembre, in occasione della giornata mondiale dedicata alle vittime della strada si terrà una celebrazione eucaristica al Redentore alle 19. Lo scopo è quello di dedicare non soltanto un giorno alle vittime, ma piuttosto di sollecitare le istituzioni a promuovere ogni iniziativa utile a migliorare la sicurezza stradale, affinché nessuno perda vita e salute sulle strade.

