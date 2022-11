Diversi allagamenti si stanno registrando in città a causa della pioggia delle ultime ore. Disagi a Palese, Santo Spirito, a Carbonara, San Girolamo e Libertà. Bloccato corso Vittorio Veneto zona Fiera del Levante. Il sottovia Via La Rotella è stato chiuso al transito.

Disagi anche in provincia come a Bitonto dove il sindaco invita alla prudenza alla guida. In particolare in via Solferino dove sono crollati parte di marciapiede e un muretto. La Regione Puglia ha emanato allerta gialla per forti piogge dalle 12 e fino a mezzanotte di oggi, 20 novembre.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.