Per i titolari di ristoranti, bar, piscine, attività di catering e di organizzazione di cerimonie che intendono richiedere i contributi destinati a questi settori in difficoltà dal decreto “Sostegni bis” (Dl n. 73/2021), arriva il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate per presentare la domanda. La richiesta può essere presentata da martedì 22 novembre a martedì 6 dicembre, per le imprese che hanno registrato nel 2021 una riduzione dei ricavi di almeno il 40% rispetto a quelli del 2019.

Possono richiedere il contribuito le imprese che esercitano come attività prevalente una di quelle individuate dai codici ATECO 2007: 56.10 (ristoranti), 56.30 (bar), 93.11.2 (gestione di piscine), 56.21 (catering per eventi), 96.09.05 (organizzazione di feste e cerimonie) e hanno subito nell’anno 2021 una riduzione dei ricavi di almeno il 40 per cento rispetto a quelli del 2019.

Per le imprese costituite nel corso del 2020 la riduzione del 40 per cento è determinata tra l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del 2021 rispetto all’ammontare medio mensile dei mesi del 2020 successivi a quello di apertura della partita Iva. Inoltre, le imprese devono essere regolarmente costituite, iscritte e attive nel Registro delle imprese alla data di presentazione della domanda e devono avere sede legale o operativa ubicata in Italia.

“Una opportunità da cogliere- spiega Leonardo Volpicella Direttore Confcommercio Bari BAT – in un momento delicato di ripresa per gli esercenti e i pubblici esercizi del settore food e servizi connessi, questo ristoro puó rappresentare un piccolo aiuto, vista anche la situazione generale dell’aumento dei costi di materie prime. Noi siamo disponibili a fornire informazioni e chiarimenti in merito in tutte le nostre sedi territoriali”