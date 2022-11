Oggi 21 novembre è la Giornata nazionale dell’Albero, istituita per valorizzare l’importanza del patrimonio arboreo e ricordare il contributo indispensabile che gli alberi danno al mantenimento della salute dei nostri ecosistemi naturali e urbani e al benessere per l’uomo, dal momento che rappresentano uno dei migliori alleati per contrastare la crisi climatica, il riscaldamento globale e l’inquinamento atmosferico.

L’associazione BariEcoCity ha voluto celebrarla con un gesto simbolico per rinnovare l’impegno “per proteggere l’ambiente urbano e fare la nostra parte per la cura del pianeta”, si legge in una nota. “Abbiamo quindi piantato – prosegue la nota – un albero di olivo in zona Japigia (via Caldarola), dove troppi alberi sono stati negli anni abbattuti per far posto a rotatorie, asfalto e cemento”.

