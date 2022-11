La sintomatologia dell’influenza è abbastanza aggressiva con febbre che perdura alta anche diversi giorni. Tanto che il pediatra Antonio Di Mauro precisa che: “’influenza – specie al di sotto dei 5 anni – inizia a mietere vittime”. Ma il dottore tiene però a precisare: ” Niente panico. Vi prego di avere pazienza e non bombardare i vostri figli con farmaci inutili che non certo lo fanno guarire, ma al massimo nascondono i sintomi. Non può tornare a scuola -spiega Di Mauro – se dopo le compresse di cortisone è scomparsa la febbre. Abbiate la pazienza di farlo visitare anche più volte in una settimana, senza farvi prendere dal panico.

Comprendo che avete da lavorare e non potete rimanere a casa con i vostri figli – continua il pediatra. Ma io ho il dovere di consigliarvi il meglio per il vostro bambino. E spesso, troppo spesso, il meglio per il vostro bambino non coincide con ‘il meglio’ per la vostra ansia o il vostro stile di vita. Ricordate anche che l’influenza è una malattia prevenibile con la vaccinazione. E che il vaccino potete effettuarlo gratuitamente dai sei mesi di vita”.

(foto freepik)