Prosegue l’ondata di maltempo in Puglia, la Protezione Civile ha infatti diramato una nuova allerta gialla. In particolare, a partire dalle 13 di oggi e per le successive 11 ore sono previste precipitazioni da isolate a sparse, con quantitativi cumulati da deboli e localmente moderati.

Già in mattinata, mareggiate di forte intensità si sono registrate in Salento per via delle forti raffiche di vento. A Gallipoli il Comune ha disposto la chiusura al transito del lungomare Galileo Galilei in quanto “invaso dall’acqua del mare”. Anche a Porto Cesareo si sono registrati disagi. Nello specifico, il lungomare della riviera di Levante è stato invaso da una mareggiata di acqua che ha ricoperto la strada. Il timore riguarda ora le barche da pesca ormeggiate nel porticciolo che potrebbero non resistere al forte vento da sud, superiore anche ai 60 km orari, con onde alte circa 3-4 metri che hanno inghiottito alcune spiagge.

Anche nel Barese le giornate sono in netto peggioramento e ci si sta avviando, dopo una lunga pausa quasi “estiva”, alle giornate più fredde. Per la giornata di oggi, su Bari e provincia, è infatti prevista pioggia con temperature che oscilleranno tra i 18 e i 9 gradi. Previste solo tre giornate di tregua dalla pioggia, da sabato in poi però, sino a martedì, è prevista pioggia con temperature che oscilleranno dai 14 ai 9 gradi.

