Screening gratuiti per Hiv e Hcv. È quanto accadrà domani, 24 novembre a Bari, in occasione della European Testing week. In particolare, a partire dalle ore 18.30 alle 20, presso il Centro diurno comunale per il contrasto alla povertà estrema Area 51, in corso Italia 83, saranno effettuati gli screening attraverso la somministrazione di test gratuiti a cura di counselors esperti.

Obiettivo dell’iniziativa, sensibilizzare al tema della prevenzione. Chiunque potrà recarsi al centro per effettuare i test. Prima di effettuare il test si raccomanda di astenersi dal bere, fumare e mangiare per almeno 30 minuti. L’esito del test verrà consegnato 20 minuti dopo la sua somministrazione. L’iniziativa è organizzata dalla cooperativa sociale CAPS, gestore della struttura, Cama Lila e Fondazione Puglia.

Foto repertorio

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.