Il capoluogo pugliese, come ogni anno, si sta preparando al Natale. Quest’anno, con il ritorno alla normalità vista l’emergenza sanitaria rientrata, torneranno anche alcune attrazioni tanto attese, tra queste la ruota panoramica, che resterà in largo Giannella per 5 mesi a partire da dicembre. Lo ha ricordato il sindaco di Bari, Antonio Decaro, che ha voluto scrivere un post in merito.

“Per la gioia dei bambini, ma anche un po’ di noi adulti _ ha sottolineato – per le prossime feste di Natale e fino a primavera inoltrata, torna a Bari la ruota panoramica sul mare. In uno degli scorci più belli della nostra città, in largo Giannella, tra qualche giorno arriverà l’attrazione che ha avuto più successo in questi anni e che ha permesso a immagini bellissime del nostro lungomare di fare il giro del mondo” – ha concluso.

La ruota panoramica, in particolare, sarà alta 45 metri e ha l’obiettivo, così come sottolineato nella delibera di Giunta negli scorsi mesi, di “creare in città il calore delle feste e al tempo stesso coinvolgere i numerosi turisti che arrivano nella nostra città e i cittadini in momenti di aggregazione e socializzazione”.

