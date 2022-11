I passeggeri che viaggiano all’interno dell’Unione Europea potranno utilizzare i propri telefoni cellulari al massimo della loro capacità e funzionalità, proprio come con una rete mobile 5G terrestre. Dopo una decisione della Commissione Europea, le compagnie aeree saranno in grado di fornire la più recente tecnologia 5G sui loro aerei, insieme alle precedenti generazioni di tecnologia mobile. Thierry Breton, Commissario per il Mercato interno, ha dichiarato: “Il 5G consentirà servizi innovativi per le persone e opportunità di crescita per le imprese europee. Il cielo non è più un limite quando si tratta di possibilità offerte dalla connettività superveloce e ad alta capacità.

“Dal 2008, la decisione di esecuzione della Commissione ha riservato determinate frequenze per le comunicazioni mobili sugli aerei, consentendo alle compagnie aeree di fornire servizi di messaggistica, telefonate e dati ai passeggeri che volano nell’UE. Questo aggiornamento della decisione di esecuzione della Commissione sulle comunicazioni mobili a bordo degli aerei apre la strada all’ampia diffusione dei servizi 5G . Il servizio viene erogato all’interno della cabina di un aeromobile attrezzato utilizzando appositi apparati di rete, la cosiddetta ‘pico-cella’, per connettere gli utenti e instradare chiamate, sms e dati, tipicamente tramite una rete satellitare, tra l’aeromobile e il rete mobile terrestre. La Commissione ha inoltre modificato una decisione di esecuzione sulle bande di frequenza a 5 GHz , che rende disponibili le bande per il Wi-Fi nel trasporto su strada , ad esempio in automobili e autobus. La decisione di modifica pone le basi per le innovazioni nel settore automobilistico e potenzialmente per le applicazioni Metaverse.

Secondo la modifica della decisione di esecuzione, gli Stati membri rendono disponibili le bande di frequenza a 5 GHz per l’uso a bordo dei veicoli stradali il prima possibile e al più tardi entro il 30 giugno 2023. Rimane la domanda, se le compagnie aeree siano ansiose di portare questa tecnologia a bordo e se i passeggeri siano disposti a pagare il prezzo di costo (alto?) per i dati.

