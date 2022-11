Un cliente della Popolare di Bari, assistito dall’avvocato Domenico Romito, ha ottenuto un risarcimento del danno di circa 50mila euro causato dallo scavalcamento del suo ordine di vendita delle azioni in favore di altri “consistenti” ordini successivi.

di

di

di

dei

Avvocati

dei

Consumatori

di

della

delle

dei

Il cliente aveva impartito l’ordinevendita nell’anno 2015 poi rinnovato nel 2016 che la Banca non aveva eseguito per assenzacorrispondenti ordiniacquistotitoli, giustificazione che non aveva convinto il cliente che si era rivolto all’Associazioneche aveva ottenuto dal Tribunale sentenza che imponeva alla Bancafornire copia del registro cronologicovenditeazioni, necessario per verificare violazioni ai danniclienti.

Rilevata la presenza di numerose criticità per l’esecuzione di consistenti ordini successivi (poi confermate nel corso del giudizio dal consulente all’uopo nominato prof. Campobasso) è stata avviata l’azione collettiva in favore di numerosi azionisti, come quella conclusasi positivamente, per il risarcimento del danno causato dal mancato incasso del prezzo di vendita o, come ha stabilito il Tribunale, da perdita di chance.

Il Tribunale ha in sintesi accertato la presenza di un “danno da perdita di un risultato utile, di un guadagno, che, con ogni probabilità, se la Banca fosse stata adempiente, il cliente avrebbe conseguito”.