“Lo so, non basta decorare i palazzi con bellissimi murales e illuminarli a giorno, per rivitalizzare un quartiere. Però guardando le prove dell’illuminazione lasciatemelo dire: che meraviglia”. È il commento che il sindaco di Bari, Antonio Decaro, ha condiviso sui social in merito all’illuminazione dei murales dipinti su alcuni palazzi del quartiere San Paolo.

I murales in questione erano stati oggetto di polemica soprattutto da parte dei residenti, secondo i quali, per riqualificare il quartiere, non sarebbe bastato abbellire i palazzi con delle opere d’arte, ma era invece necessario, ieri, così come oggi, intervenire sui servizi essenziali. Il progetto “Quartiere museo San Paolo” però è andato avanti nonostante le polemiche e vede oggi 10 murales realizzati sulle facciate dei palazzi da artisti locali e non.