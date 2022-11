Dal villaggio di Babbo Natale alla giostra con i cavalli e un trenino: fervono i preparativi per il periodo natalizio a Bari. In città, in particolare, sono previste moltissime attrazioni. Le ultime conferme arrivano in seguito alle decisioni prese dal Comune proprio nella giornata di oggi che, con determina dirigenziale, ha dato l’ok all’occupazione temporanea di suolo pubblico in piazza Umberto I e in piazza del Ferrarese.

Entrando più nel dettaglio, in piazza Umberto I è previsto il posizionamento di due attrazioni per il periodo che va dal primo dicembre al dieci gennaio per lo svolgimento di uno “spettacolo danzante”. Si tratta in particolare di un trenino su binario e una giostra cavalli. Ma non solo, sempre in piazza Umberto, sino al 10 gennaio, è prevista l’installazione del villaggio di Babbo Natale che prevede una torre layer, alta sei metri con telo mesh brandizzato, fari per illuminazione, impianto audio di filodiffusione e sparaneve, due case mobili, una casa di Babbo Natale e un albero di Natale, alto 12 metri, composto da luminarie. Sempre in piazza Umberto sono previsti alberi con illuminazione decorativa, sedute in pallet, un portale di luminarie e una staccionata in legno e prato di erba sintetica.

Anche piazza del Ferrarese non mancherà al consueto appuntamento con le decorazioni natalizie. Per il periodo delle festività è infatti prevista l’installazione di un giardino temporaneo con erba sintetica, alberi e piante, una struttura “serra” in pergolato, una lanterna in ferro alta oltre quattro metri e decorazioni con luminarie e alberi. Ma non è finita qui. Sulla facciata dell’ex Mercato del Pesce sarà presente un videomapping decorativo. In largo Candida Ave Stella, fino al 10 novembre, è prevista infine l’installazione dell’albero di Natale: sarà alto 7 metri con un diametro di 4. Tutte queste decorazioni si aggiungono alla ruota panoramica prevista in largo Giannella e al tanto atteso grande albero di Natale situato in piazza del Ferrarese. I lavori per l’installazione hanno preso il via questa mattina. L’albero sarà inaugurato il 6 dicembre, in occasione delle celebrazioni di San Nicola.

Foto Freepik

