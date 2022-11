Sono iniziati questa mattina i lavori di allestimento dell’albero di piazza Ferrarese, la cui accensione è prevista per il giorno 6 dicembre.

L’albero, finanziato da Amgas e in collaborazione con il Comune, sarà illuminato da luci a led e sarà posizionato su una base rettangolare. Per questo fine settimana si partirà con i lavori per illuminare la muraglia e il lungomare, cosi come le stradine di Bari vecchia.

Nel centro murattiano proprio in questi giorni è stato posizionato un grande abete anche in corso Cavour, proprio di fronte all’ingresso del teatro Petruzzelli. Attende solo di essere addobbato con luci e decorazioni. Un altro grande albero natalizio svetta anche in piazza dell’Odegitria di fronte alla Cattedrale.

