E’ partito ieri 30 novembre e resterà aperto al pubblico sino al 2 dicembre, il Salone dello studente. L’evento, nel nuovo salone della Fiera del levante, è dedicato ai futuri universitari. In programma appuntamenti in presenza accompagnati da una nuova offerta di appuntamenti in digitale. Si intensificherà, quindi, l’attività di affiancamento agli studenti delle scuole superiori, per aiutarli a compiere al meglio le scelte del loro futuro. Ieri, nella giornata di apertura, hanno partecipato 8mila ragazzi delle scuole tecniche e licei di Bari e provincia. Un appuntamento che ha appunto l’obiettivo di fornire informazioni utili per quanti volessero proseguire gli studi nelle università del capoluogo.

