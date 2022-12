Dopo il grande successo registrato nel corso del tour del 2022, i Me Contro Te, meglio conosciuti come Luì e Sofì (rispettivamente Luigi Calagna e Sofia Scalia) tornano nei palazzetti per il tour del 2023, prodotto e distribuito da Vivo Concerti. Tra le date ne spuntano due a Bari, in particolare al Palaflorio, il 18 marzo alle 20.30 e il 19 alle 16.

Per prenotare il proprio posto sarà possibile acquistare, sin da oggi, i biglietti su vivoconcerti.com, ma anche nei punti vendita autorizzati, questo però a partire da domenica 11 dicembre. Il tour partirà a febbraio da Ancona e prevede diverse tappe, ecoc il dettaglio: sabato 11 Febbraio 2023 Ancona – Palaprometeo: Ore 20.30; domenica 12 Febbraio 2023 Ancona – Palaprometeo: Ore 16.00; sabato 18 Febbraio 2023 Padova – Kioene Arena: Ore 20.30; domenica 19 Febbraio 2023 Padova – Kioene Arena: Ore 16.0: sabato 25 Febbraio 2023 Milano – Mediolanum Forum Ore 20.30; domenica 26 Febbraio 2023 Milano – Mediolanum Forum: Ore 15.00; sabato 4 Marzo 2023 Catania – Palacatania: Ore 20.30; domenica 5 Marzo 2023 Catania – Palacatania: Ore 16.00; sabato 11 Marzo 2023 Roma – Palazzo Dello Sport: Ore 20.30; domenica 12 Marzo 2023 Roma – Palazzo Dello Sport: Ore 16.00; sabato 18 Marzo 2023 Bari – Palaflorio: Ore 20.30; domenica 19 Marzo 2023 Bari – Palaflorio: Ore 16.00; sabato 25 Marzo 2023 Firenze – Nelson Mandela Forum: Ore 20.30; domenica 26 Marzo 2023 Firenze – Nelson Mandela Forum: Ore 16.00: sabato 1 Aprile 2023 Torino – Pala Alpitour Ore: 20.30; domenica 2 Aprile 2023 Torino – Pala Alpitour Ore: 16.00.

Foto Facebook

