Al via il programma degli eventi nel municipio II. Un ricco calendario di appuntamenti che, come sempre, accompagnerà la comunità di Bari e, non solo, lungo tutte le gioie del Natale.

“Sono lieto di proporre, anche quest’anno, un diario ricchissimo di animazione coinvolgendo, con manifestazioni e iniziative socio-culturali e creative, tutto il territorio barese – spiega Luciano Smaldone, presidente del Municipio 2 – Gli eventi coinvolgeranno non solo il Parco Rossani, con appuntamenti adatti a giovani e famiglie con spettacoli, musica, eventi sportivi, concerti, animazione, tombolate e tantissime novità. Tale programmazione, di fatto, dimostra che, lavorando tutti assieme, si possono fare grandi cose con l’obiettivo di vivacizzare la Città e creare le basi di una vera aggregazione sociale. Con la programmazione, condivisa da tutto il Municipio 2, trasformeremo i quartieri Poggiofranco, Carassi, Mungivacca, San Pasquale, nel luogo dove cercare e acquistare pensieri e strenne, alimentando anche la ripresa economica”.

Saranno allestite, caratteristiche casette di legno, addobbate con ghirlande e luminarie e riempite di articoli artigianali, prodotti enogastronomici e le tipicità natalizie. “Tutto all’insegna di un Natale – continua Smaldone – che sappia far percepire l’energia necessaria per lasciarci alle spalle le tante difficoltà congiunturali come la pandemia, l’inflazione e i rincari energetici. Con questi appuntamenti siamo convinti che la Città e l’intero comparto trarranno significativi benefici”. Alla conferenza stampa hanno presenziato: Alessandra Abbatescianni, Presidente della Commissione Cultura del Municipio 2; Davide Di Pantaleo e Loredana Battista, consiglieri municipali.

Il programma del Parco Rossani: 8/12 concerto tribute band di Zucchero, ore 20.30, a cura di “Baila”; 9/12, spettacolo di burattini, ore 11.00; 10/12, concerto della band “Mezzo Tono”, ore 20.30; 11/12, spettacolo di magia per i piccoli, ore 11.00; 16/12, concerto coro gospel a cura del gruppo Black & Blues, ore 20.30; 17/12, dj set, ore 18.30; 23/12, Giuliano Ciliberti da Renato Zero e Raffaella Carrà, ore 20.30; 25/12, concerto di Natale, parrocchia di San Pasquale, Orchestra del Teatro Petruzzelli, ore 20.30. Il 17/12, Teatro Don Guanella, ore 20.30, spettacolo “Tutti a Casa” di e con Fabrizio Coniglio; 22/12, spettacolo teatrale “Generazione X” di e con Antonello Loiacono, Teatro dell’Angiulli.

