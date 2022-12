Ha aperto questo pomeriggio il villaggio di Babbo Natale in piazza Umberto alla presenza del sindaco Antonio Decaro. Una grande folla ha partecipato all’evento allietato anche da una banda musicale. Acceso anche l’albero a led.

“Abbiamo deciso di dedicare il Natale ai bambini – ha detto Decaro – nonostante le ristrettezze vogliamo sostenere le attività commerciali e donare momenti di svago ai più piccoli con Babbo Natale . Questa è la città di Santa Claus e oggi abbiamo voluto accogliere tutti i bambini in questo villaggio. Stamattina abbiamo inaugurato anche la giostra di cavalli, l’altro giorno l’albero, ci sono tante attività per i più piccoli in città “.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.