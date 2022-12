L’uso dei cellulari durante le lezioni è vietato per il fatto che indubbiamente rappresenta una distrazione non soltanto del singolo studente che ne fa uso. Eventuali fotografie fatte o video realizzati con i telefonini ai compagni e al personale docente e non docente, senza il consenso scritto, si configurano tra l’altro come violazione della privacy e lo studente può incorrere in sanzioni disciplinari e pecuniarie o perfino in veri e propri reati. L’utilizzo del cellulare in classe è da considerare vietato non soltanto per gli studenti anche per i docenti, durante l’orario delle lezioni.

Molti dirigenti scolastici in Italia hanno previsto l’obbligo per gli studenti di consegnare smartphone, cellulari e simili all’ingresso a scuola per riprenderli poi all’uscita.