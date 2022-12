Tanti gli eventi in programma per regalare la magia del Natale a grandi e piccini a Casamassima. Dopo il crescente successo di questi cinque anni – grazie alla collaborazione delle associazioni locali, prima fra tutte la Pro Loco Casamassima, e alla fiducia di aziende come Diperro Light events e Corte Nova Ricevimenti che hanno creduto nel progetto – si è scelto di dar vita ad un calendario di eventi che unisse la magia dello spettacolo e il piacere dell’intrattenimento, alla valorizzazione del centro storico, ormai noto come Paese Azzurro.

Il desiderio è quello di donare ai casamassimesi e ai turisti visitatori un’esperienza immersiva, che possa trasportare, grandi e piccini, una volta varcata la soglia di Porta Orologio, in una dimensione incantata di luci, suoni e colori.

Il grand opening è atteso per domenica 11 dicembre alle ore 19.00 per l’ormai consueta “Accensione dell’albero”, a cura della Pro Loco Casamassima e con la direzione artistica de I Monelli, capitanati in tutte le edizioni dal Direttore Creativo Nico De Nichilo. Per l’occasione, come ogni anno, ci si riunirà in piazza Aldo Moro e si assisterà ad uno strabiliante numero acrobatico, dal titolo “Blue sky walking”, che vedrà Andrea Agostini, funambolo professionista, cimentarsi nell’attraversamento della più grande piazza del paese, sospeso su di un filo a oltre 14 metri d’altezza.

Subito a seguire, si procederà con il percorso immersivo, fatto di luci, musica e spettacoli, presso i cinque “Archi Incantati del Paese Azzurro” (Arco di Porta Orologio, Arco di via dei Lacci, Arco di San Rocco, Arco delle Ombre, Arco di via Ninna), dinanzi ai quali si esibiranno i Miky&RoArtevents e Jack Piccininno, direttamente da Tu si que Vales!

Per il secondo anno di seguito, inoltre, all’interno del Blue Christmas, si assiste a una rassegna eventi interamente dedicata ai bambini: “Il Natale dei bambini“. Un calendario di laboratori e spettacoli a cura di Vita Activa e delle associazioni Il Vicinato, Masci Casamassima e Crescere Insieme.

Proprio a quest’ultima associazione, domenica 18 dicembre, è affidato il compito di realizzare l’evento di punta della rassegna: “Il Villaggio di Babbo Natale”! I nostri volenterosi papà, fondatori dell’APS, confermano che le emozioni e le sorprese sono assicurate. Non mancheranno la neve, le renne e la magica fabbrica degli elfi.

Infine, a grande richiesta, dopo due anni di fermo, a chiusura del calendario, il 28 e 29 dicembre, torna il “Presepe nel borgo antico”, a cura della Parrocchia Santa Croce e dell’oratorio Pier Giorgio Frassati. Un momento di raccoglimento e preghiera per ricordare a tutti i fedeli il significato più autentico del Natale, un percorso guidato da attori, musiche e voci narranti che tele-trasporterà il pubblico tra i luoghi, i tempi e i protagonisti delle sacre scritture al tempo della nascita di Gesù.

Nel mentre, fino al 6 gennaio, si susseguiranno spettacoli, concerti, musical e mostre, a cura di scuole e associazioni. (foto comune di Casamassima)

