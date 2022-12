Al via la sperimentazione della red safe life, la barra luminosa salvavita per gli attraversamenti pedonali, che segnala l’impossibilità di attraversare quando il semaforo è rosso. Lo ha dichiarato il sindaco di Bari, Antonio Decaro, con un post sui social all’interno del quale ha allegato anche una foto per mostrare ai cittadini come funziona.

“Stasera abbiamo avviato la prima sperimentazione – ha scritto – sarà utile a tutti quelli che spesso, come me, sono soliti camminare a testa bassa presi dal cellulare. Siamo la terza città in Italia dopo Padova e Roma a testare questo dispositivo che al termine della fase sperimentale potrà essere installato anche su altri incroci a grande intensità di traffico” – ha concluso.

