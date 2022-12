Il Comune di Bari velocizza le procedure per due importanti cantieri finanziati con Pnrr: il Brt (Bus Rapid Transit) e il parco dell’ex Fibronit. In particolare, sono stati affidati gli incarichi per la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica per la realizzazione del parco e per la redazione della relazione di sostenibilità per la realizzazione dell’opera del sistema BRT.

Per quanto riguarda il progetto del BRT, approvato nel gennaio 2021, l’obiettivo è quello di puntare sui bus elettrici per migliorare i collegamenti in città. Il sistema sarà costituito da 4 linee (linea Blu, linea Rossa, linea Verde e linea Lilla), tutte realizzate in sede riservata con preferenziazione semaforica per una percentuale del percorso superiore al 70%. Le linee saranno percorse con bus elettrici, prevedendo la realizzazione di opportune stazioni di ricarica rapida distribuite all’interno del corridoio infrastrutturale. La rete, secondo quanto previsto dal progetto, si svilupperà su una lunghezza di circa 29,93 km, dei quali circa 6,11 km sono percorsi in sede promiscua lungo viabilità ordinaria e la restante parte in sede riservata, in una percentuale di circa l’80%. Lungo la stessa è prevista la realizzazione di 89 fermate, 29 intersezioni semaforizzate principali, 129 intersezioni semaforizzate secondarie e 53 attraversamenti pedonali, sempre semaforizzati.

Per quanto riguarda il parco dell’ex Fibronit, il progetto prevede 43mila e 385 metri quadri di zone fruibili per la realizzazione di spazi che saranno dedicati a bambini, animali, ma anche sport e orti sociali. Sarà inoltre costruito un ponte utile per scavalcare i binari e collegare il parco con via Amendola. Il cantiere dovrà partire entro dicembre 2023. L’assegnazione degli incarichi per la redazione dei progetti di fattibilità e sostenibilità per la realizzazione delle opere segna, di fatto, un primo passo importante per la concretizzazione dei progetti che cambieranno totalmente il volto della città.

