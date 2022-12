Arriva dal quartiere Libertà l’ennesima segnalazione di degrado. Questa volta è alzare la polemica è la situazione del parcheggio antistante il parco dell’ex gasometro in corso Mazzini. “Il 3 novembre dopo un sopralluogo con il vice coordinatore di Fratelli d’Italia Sergio Fanelli e la vice coordinatrice FDI Antonella Lella – scrive Luca Bratta, responsabile per il Libertà di Fratelli di Italia – abbiamo constatato una situazione di degrado nel parcheggio antistante il parco dell’ex gasometro in corso Mazzini.

Abbiamo chiesto – prosegue Bratta – un incontro con il presidente dell’Amiu e con il primo cittadino ma nulla è avvenuto. Siamo ritornati nel solito parcheggio e indovinate: nulla è CAMBIATO anzi la situazione è peggiorata, ora addirittura ci sono caravan che campeggiano tranquillamente. Noi chiediamo urgentemente: una pulizia dell’area, derattizzazione, diserbamento e soprattutto – conclude – rispetto per i cittadini”.