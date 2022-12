“Gentile sindaco sono una mamma un po’ arrabbiata, questo che vede in foto é l’ascensore del sottopasso di Via Emanuele Mola”. Inizia così un post sfogo di una mamma barese in merito alle condizioni in cui versa l’ascensore del sottopasso di via Mola a Madonnella.

“Ho due bimbi piccoli 4 mesi e quasi 2 anni e quando esco sono costretta ad usare due passeggini – spiega – Ora l’ascensore é in queste condizioni dal 7 dicembre in realtà le feci secche che vede verso la porta chiusa risalgono a circa due mesi fa, mentre quelle che vede vicino all’entrata dell’ascensore sono lì dal 7 dicembre. Io sono costretta ad attraversare il sottopasso ogni giorno per accompagnare mio figlio all’asilo e fare il giro dal sottopasso di Sant’Antonio é impensabile perché c’é un pezzo di strada senza marciapiede e con le macchine che sfrecciano su via Capruzzi rischiamo di essere investiti”.

“Ora sono consapevole che l’inciviltà dei baresi non é sua responsabilità ma per la pulizia di questo ascensore a chi dobbiamo rivolgerci ? Possibile che da oltre due mesi non sia stato pulito sto cavolo di ascensore? Le feci secche risalgono come ho detto ad ottobre. A questo punto era meglio quando c’era il famoso passaggio a livello perché da quando c’é l’ascensore i disagi sono più dei benefici…. Speriamo si faccia qualcosa perché non se ne può davvero più”.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.