Scatole di panettoni, palette, candele, ma anche involucri di saponi intimi e detersivi o materassi. È lo scenario in cui ci si può imbattere percorrendo via Principe Amedeo. A segnalarlo a Borderline24 alcuni cittadini che hanno voluto immortalare “lo spettacolo poco gradevole” con uno scatto.

Tra i rifiuti (foto in basso), è possibile trovarci di tutto. Alcune delle buste sono state posizionate all’esterno dei bidoni e, nel giro di poco tempo, sono diventate “parte integrante” della strada, ricoprendone alcune parti. Ci sono poi plastica e cartoni abbandonati praticamente all’esterno dei bidoni. Spicca infine, in particolare, il materasso rilegato e abbandonato sul marciapiede che “non permette a pedoni, persone in sedia a rotelle o mamme con carrozzina” di transitare regolarmente.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.