Addio ad Alessio Viola, scrittore e giornalista pugliese. Aveva 70 anni. Il suo ultimo messaggio sui social dopo la morte di Sinisa Mihajlović: “Per Sinisa. Che non era un guerriero era un uomo. Come tutti noi che ci prepariamo” e a seguire una poesia di Esenin.

Tanti i messaggi di cordoglio. “Apprendo della scomparsa del caro amico e compagno Alessio Viola per una malattia contratta sul lavoro da giovane – scrive Danny Sivo – Un uomo libero compagno di chiacchiere politiche e anche scorribande. Un uomo che è stato uno di noi, uno della famiglia della sinistra barese, lo ricordo dai tempi della Taverna del Maltese di cui fu animatore e poi scrittore ed editorialista. Un pezzo di strada assieme con la Associazione Baripartecipa e le chiacchierate al telefono negli ultimi tempi”.

Ed ancora: “Non è possibile – scrive Marica – Arrivederci compagno, amico, custodirò gelosamente nel mio cuore le tue mille e mille parole, preziosi pugni nello stomaco che mi hanno guidata da quando ero una ragazzina, senza mai abbandonarmi, mai”.

Nato a Troia, in provincia di Foggia, l’11 giugno 1952, Alessio Viola si era laureato in Storia e Filosofia, era stato operaio e sindacalista, giocatore di rugby, fondatore della Taverna del Maltese. Aveva collaborato con Repubblica Bari e Corriere del Mezzogiorno. E pubblicato numerosi saggi e racconti. La redazione di Borderline24 si stringe attorno alla famiglia per la perdita del loro caro Alessio. Le esequie si terranno domani, giovedì 22 dicembre, dalle 15 nella sala del Commiato del cimitero di Bari.

