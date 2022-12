La ripartizione Servizi demografici elettorali e statistici rende noto che venerdì 23 dicembre, con apertura prolungata degli uffici al pubblico sino alle ore 18.00, presso la sede centrale in largo Fraccacreta si svolgerà la Giornata della trasparenza, durante la quale gli operatori comunali saranno a disposizione dei cittadini per offrire loro assistenza nell’accesso e utilizzo dei servizi digitali, facilitandone l’orientamento e la comprensione.

A tale scopo verranno installate postazioni multimediali touchscreen, a grandezza d’uomo, con l’ausilio delle quali gli operatori comunali illustreranno agli utenti, in modo veloce e intuitivo, le nuove modalità di accesso ai principali servizi online (istanze di dichiarazioni di residenza, istanze per il rilascio di certificazione, prenotazioni on line) che consentono ai cittadini di presentare le loro istanze in totale autonomia, senza la necessità di recarsi presso gli sportelli fisici.

La Giornata della trasparenza rappresenta un’occasione per accompagnare gli utenti nell’utilizzo delle piattaforme di fruizione dei servizi digitali, nell’ottica di favorire la diffusione della cultura digitale. Per questo il prossimo 23 dicembre i cittadini potranno accedere liberamente agli sportelli fisici durante l’apertura pomeridiana.

