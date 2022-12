Auto incendiata in via Garruba. Non si conoscono i motivi del rogo ma il mezzo è stato completamente ridotto in uno scheletro.

Non è la prima volta che capita. Sono in corso indagini per ricostruire la dinamica dell’incendio. Secondo la testimonianza di Luigi Cipriani, del movimento Riprendiamoci il futuro, il proprietario del veicolo lo ha lasciato a mezzanotte. Il rogo sarebbe scoppiato verso le due.

