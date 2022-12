Dopo il furto nel mercato di corso Mazzini, aumenta la preoccupazione tra i commercianti degli altri mercati. A raccogliere le lamentele degli ambulanti del mercato Santa Chiara, nel rione Japigia, è il presidente CasAmbulanti Savino Montaruli, che dichiara: “In queste ore giungono le preoccupanti sensazioni da parte di ambulanti concessionari di posteggi in altri Mercati di Bari. In particolare coloro che operano in quello di Santa Chiara, appresa la notizia del furto occorso agli sfortunati colleghi del rione Libertà, si sentono fragili e a rischio. Sapevo di queste sensazioni ed è per questo che ho chiesto al prefetto Bellomo l’incontro – continua Montaruli. Il problema sicurezza, specie in questo particolare periodo dell’anno, coinvolge tutti i mercati della città di Bari e non si può trascurare questo elemento di forte preoccupazione”.

“Peraltro la nostra richiesta, congiunta e concertata con il Comitato del Mercato Santa Chiara ma rigettata dal Comune – continua Montaruli — mirava proprio ad ottenere l’apertura prolungata della struttura per un maggiore presidio visto che la stessa resta incustodita per troppo tempo, con tutti i rischi che ne conseguono. Una preoccupazione, questa, che si unisce a quella scaturita dall’inopportuno ultimatum del Comune di Bari di rientro delle situazioni debitorie entro metà gennaio 2023. Vista dunque l’emergenza torno a chiedere al sindaco Decaro la convocazione urgente del Tavolo comunale di Concertazione per evitare il peggio cioè la reale chiusura definitiva dei fatiscenti mercati coperti di Bari” – ha concluso Montaruli.

