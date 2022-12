Festività natalizie e mezzi di trasporto, l’Amtab S.p.A, come ogni anno, ha predisposto programmi specifici di servizio che osserveranno modalità differenti dal solito, a seconda delle giornate.

In particolare, il 24, 25, 31 dicembre e 1 gennaio 2023, si osserveranno le seguenti modalità: 24 e 31 dicembre, servizio ordinario con prime corse che coincideranno con quelle del servizio feriale già in vigore, mentre le ultime saranno effettuate dalle ore 18 alle 19. Più nello specifico, navetta “A”: ultima corsa prevista da corso Vittorio Veneto alle ore 20.30, navetta “B”: ultima corsa prevista da piazza Massari alle ore 20.39. Navetta “C”: ultimo corsa prevista da viale della Resistenza alle ore 20.38.

Per il 25 dicembre 2022 e 1 gennaio 2023. Servizio ordinario: le prime corse saranno effettuate dalle ore 7 alle 8, mentre le ultime dalle ore 13 alle 13.45. Le navette A, B e C non saranno funzionanti, pertanto nelle aree di sosta il servizio di Park & Ride non sarà attivo. Per la giornata del 31 dicembre, in occasione della festa del Capodanno in piazza, saranno predisposti diversi collegamenti aggiuntivi, oltre che potenziato il servizio di Park & Ride, attualmente in fase di definizione. Ulteriori informazioni potranno essere richieste agli operatori del numero verde al numero 800 450444.

